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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил госуполномоченных АМКУ

Зеленский назначил госуполномоченных АМКУ

Президент подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующие указы были обнародованы 17 октября.

Президент сделал государственными уполномоченными Сергея Тыщика и Дарью Чередниченко. Кроме этого, Чередниченко также назначена заместителем главы АМКУ.

Дарья Чередниченко ранее работала начальником управления экономического анализа АМКУ.

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