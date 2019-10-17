Зеленский назначил госуполномоченных АМКУ
17 октября, 2019, 18:16
Президент подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.
Соответствующие указы были обнародованы 17 октября.
Президент сделал государственными уполномоченными Сергея Тыщика и Дарью Чередниченко. Кроме этого, Чередниченко также назначена заместителем главы АМКУ.
Дарья Чередниченко ранее работала начальником управления экономического анализа АМКУ.
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