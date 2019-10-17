Зеленский назначил госуполномоченных АМКУ

17 октября, 2019, 18:16

Президент подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующие указы были обнародованы 17 октября.

Президент сделал государственными уполномоченными Сергея Тыщика и Дарью Чередниченко. Кроме этого, Чередниченко также назначена заместителем главы АМКУ.

Дарья Чередниченко ранее работала начальником управления экономического анализа АМКУ.