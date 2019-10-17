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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил 42 человека в местные суды

Зеленский назначил 42 человека в местные суды


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 2 судей в местные хозяйственные суды и еще 40 в общие местные

Об этом говорится в указах 759 и 760 на сайте президента.

В указах указано, что президент действует "в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О судоустройстве и статусе судей".

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