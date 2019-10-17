Зеленский назначил 42 человека в местные суды
17 октября, 2019, 16:52
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 2 судей в местные хозяйственные суды и еще 40 в общие местные
Об этом говорится в указах 759 и 760 на сайте президента.
В указах указано, что президент действует "в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О судоустройстве и статусе судей".
- Парламент принял во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский
- Глава Верховного суда Валентина Данишевская надеется, что президент Владимир Зеленский наложит вето закон о деятельности органов судейского управления
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