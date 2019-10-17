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Espreso.tvОбществоВизит Зеленского в США обошелся украинцам более чем 7,3 млн грн. Документ

Визит Зеленского в США обошелся украинцам более чем 7,3 млн грн. Документ


фото: president.gov.ua
На визит президента Украины Владимира Зеленского в США 23-26 сентября потратили из госбюджета 7,3 млн грн

Об этом сообщает Государственное управление делами в ответе на запрос, передают "Украинские новости".

Отмечается, что для обеспечения визита государство потратило на командировки делегации $73,6 тыс. и 119 тыс. грн, на авиаперевозки - 3 млн 883,4 тысячи грн, оплату отеля - $56,7 тыс., суточные расходы делегации составляли $6,4 тыс .

Как пишут "УН", по курсу НБУ по состоянию на 23 сентября суммарно на визит украинской делегации в США потратили около 7 млн 340 тыс грн.

Напомним, в состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека.

Отметим, перелет делегации во главе с президентом Порошенко в Нью-Йорке на заседание Генеральной ассамблеи ООН стоил государству в сентябре 2018 г. 4,2 млн грн. Об этом свидетельствуют данные о транзакциях на портале использования публичных финансов.

 

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