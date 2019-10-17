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Espreso.tvОбществоВступил в силу закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушивание

Вступил в силу закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушивание

С 17 октября начал действовать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что позволяет НАБУ и ГБР осуществлять "прослушку" независимо от СБУ

Закон обнародовали 16 октября в газете "Голос Украины".

"Этот Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в документе.

Согласно закону №187-IX, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ позволили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

С КПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Законом сохраняется право обжалования уведомления о подозрении. Закон определяет продление сроков предварительного расследования после объявления подозрения.

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