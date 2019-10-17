Вступил в силу закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушивание
Закон обнародовали 16 октября в газете "Голос Украины".
"Этот Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в документе.
Согласно закону №187-IX, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ позволили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.
С КПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.
Законом сохраняется право обжалования уведомления о подозрении. Закон определяет продление сроков предварительного расследования после объявления подозрения.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха