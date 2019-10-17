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Espreso.tvОбществоВ Ватикане выпустили "умные" фитнес-четки, чтобы "привлекать молодежь к молитве"

В Ватикане выпустили "умные" фитнес-четки, чтобы "привлекать молодежь к молитве"


фото: cnn
Ватикан выпустил "умные" четки Click To Pray eRosary: они подключаются к специальному приложению в смартфоне и помогают молиться

Об этом пишет ain.ua со ссылкой на сайт Ватикана.

Click To Pray eRosary состоят из десяти агатовых и гематитовых бусин, а также креста, где хранятся данные. Устройство можно использовать как четки и носить как браслет.

Четки подключены к одноименному приложению, где владелец получает доступ к "персонализированному" аудио- и фото-контента. Здесь же пользователь может отслеживать прогресс по каждой молитве.

В Ватикане отмечают, что Click To Pray eRosary привлечет молодую аудиторию и научит ее молиться за мир.

В приложении также доступен стандартный набор фитнес-функций, в том числе данные по пройденному расстоянию и расходу килокалорий. Click To Pray eRosary продаются за $110.

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