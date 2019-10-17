В тюрьму на 10 лет посадили боевика "ДНР", который из "Града" обстреливал ВСУ

17 октября, 2019, 10:05

17 февраля 2019 г. вблизи поселка Луганское Бахмутского района боевика ранили и задержали

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя г. Макеевки, который из своих идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

В суде доказано, что 17 июля 2014 г. 23-летний мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донецка, вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого Министерства обороны "ДНР" и на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня "град", будучи вооруженным автоматом Калашникова, участвовал в вооруженных противостояниях с украинскими защитниками, в частности - в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.

Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо, кто в темноте случайно наткнулся в блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.