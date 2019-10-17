В США умер руководитель комитета Конгресса, который рассматривает импичмент Трампа
17 октября, 2019, 13:34
Руководитель комитета по вопросам надзора Палаты представителей США Элия Каммингс умер на 68-м году жизни
Заявление офиса политика опубликовала журналистка Эн Креймер в Twitter.
"Около 2.45 в четверг, 17 октября 2019 г., конгрессмен Элия Каммингс умер в больнице имени Джона Хопкинса в связи с длительным ухудшением состояния здоровья", - говорится в заявлении.
В офисе политика добавили, что больше информации предоставят позже.
Как отмечает ABC NEWS, 68-летний Каммингс был руководителем комитета по вопросам надзора Палаты представителей США от Демократической партии. Этот комитет является одним из трех в Конгрессе, которые сейчас рассматривают вопрос импичмента президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Трампу могут объявить импичмент ко Дню благодарения.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха