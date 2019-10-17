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Espreso.tvОбществоВ США умер руководитель комитета Конгресса, который рассматривает импичмент Трампа

В США умер руководитель комитета Конгресса, который рассматривает импичмент Трампа


фото: reuters
Руководитель комитета по вопросам надзора Палаты представителей США Элия Каммингс умер на 68-м году жизни

Заявление офиса политика опубликовала журналистка Эн Креймер в Twitter.

"Около 2.45 в четверг, 17 октября 2019 г., конгрессмен Элия Каммингс умер в больнице имени Джона Хопкинса в связи с длительным ухудшением состояния здоровья", - говорится в заявлении.

В офисе политика добавили, что больше информации предоставят позже.

Как отмечает ABC NEWS, 68-летний Каммингс был руководителем комитета по вопросам надзора Палаты представителей США от Демократической партии. Этот комитет является одним из трех в Конгрессе, которые сейчас рассматривают вопрос импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трампу могут объявить импичмент ко Дню благодарения.

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