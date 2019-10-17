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Espreso.tvОбществоВ Саудовской Аравии столкнулись автобус с паломниками и грузовик: 35 погибших

В Саудовской Аравии столкнулись автобус с паломниками и грузовик: 35 погибших

В Саудовской Аравии произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли 35 человек, еще четверо пострадали

Об этом сообщает Saudi Press Agency.

Авария произошла в населенном пункте аль-Акхаль в административном округе Медина. В автобусе находились паломники из арабских и азиатских стран.

После столкновения с грузовиком автобус загорелся.

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