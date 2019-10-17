В Саудовской Аравии столкнулись автобус с паломниками и грузовик: 35 погибших
17 октября, 2019, 11:37
В Саудовской Аравии произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли 35 человек, еще четверо пострадали
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