В Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком: 35 погибших
17 октября, 2019, 10:20
В результате ДТП 35 человек погибли, еще четверо ранены
Как сообщает государственное агентство SPA, трагедия произошла 16 октября около Медины: столкнулись автобус и грузовик.
Отмечается, что погибшие и пострадавшие - паломники из арабских и азиатских стран.
Раненых доставили в больницу. Причину ДТП пока не сообщается.
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