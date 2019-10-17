В Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком: 35 погибших

17 октября, 2019, 10:20

В результате ДТП 35 человек погибли, еще четверо ранены

Как сообщает государственное агентство SPA, трагедия произошла 16 октября около Медины: столкнулись автобус и грузовик.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие - паломники из арабских и азиатских стран.

Раненых доставили в больницу. Причину ДТП пока не сообщается.