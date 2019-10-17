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Espreso.tvОбществоВ Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком: 35 погибших

В Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком: 35 погибших

В результате ДТП 35 человек погибли, еще четверо ранены

Как сообщает государственное агентство SPA, трагедия произошла 16 октября около Медины: столкнулись автобус и грузовик.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие - паломники из арабских и азиатских стран.

Раненых доставили в больницу. Причину ДТП пока не сообщается.

 

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