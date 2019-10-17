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Espreso.tvОбществоВ РФ мужчина в маске Джокера с ножом и топором ворвался в школу

В РФ мужчина в маске Джокера с ножом и топором ворвался в школу

В селе Уллуая (Дагестан, РФ) в местную школу ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный ножом и топором

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

В учебном заведении в это время проходил "День здоровья". Преступник с оружием проник в помещение и потребовал выключить музыку, потому что она "мешала спать его ребенку".

Мужчину задержали полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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