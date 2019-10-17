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Espreso.tvОбществоВ проект Бюджета-2020 внесли 1 млрд грн на реконструкцию аэропорта в Днепре

В проект Бюджета-2020 внесли 1 млрд грн на реконструкцию аэропорта в Днепре


фото: dnk.aero
На финансирование работ по модернизации международного аэропорта "Днепропетровск" предлагают выделить 1 млрд грн

Об этом говорится в проекте Государственного бюджета, страницу с которого обнародовал мэр Днепра Борис Филатов на Facebook.

"Предусмотреть по общему фонду расходы развития по новой бюджетной программе "Проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" для Министерства инфраструктуры Украины (ответственному исполнителю бюджетной программы - Государственному агентству инфраструктурных проектов Украины) в сумме 1.000.000 тыс. грн", - говорится в проекте бюджета.

Сам Филатов отметил, что аэропорт в Днепре - это "персональное обещание моим землякам уже новой власти"

В профильном комитете парламента подтвердили, что затраты на проектирование и строительство аэродрома в Днепре внесены отдельной строкой в проект Бюджета-2020.

"Бюджетный комитет Верховной Рады внес отдельной строкой в законопроект о Госбюджете-2020 программу проектирования и строительства Международного аэропорта "Днепр". На нее планируется 1 млрд грн - это то, что обещал Днепропетровщине президент", - сообщил народный депутат Сергей Демченко, член комитета по вопросам бюджета.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о Госбюджете на 2020 год в пятницу, 18 октября.

"Думаю, никаких препятствий не будет, и депутаты проголосуют за развитие Днепра. Строительство нового аэропорта - это не только масштабно. Это большой успех для всей Днепропетровской области. Это результат командной работы депутатов: моего Сергея Северина, Дмитрия Черного, Влада Бородина, Макса Бужанского, Кирилла Нестеренко, Романа Каптелова, Дениса Германа и Дмитрия Кисилевского", - отметил Демченко.

Проект модернизации Международного аэропорта "Днепр" президенту Зеленскому представили во время его визита в город в июле 2019 года. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко назвал создание для города современного аэропорта одним из своих приоритетов.

Как отмечали эксперты, наиболее оптимальным признано строительство современной взлетно-посадочной полосы на месте старой: полосу продлят до 3,2 км, оборудуют также новый перрон, рулежные дорожки, терминалы, инфраструктуру. Общая ориентировочная стоимость реконструкции, которая включает создание новой взлетно-посадочной полосы и современного аэровокзального терминала, - 2,9 млрд грн.

Проект модернизации аэропорта в Днепре может быть реализован в формате государственно-частного партнерства: госбюджет финансирует модернизацию взлетно-посадочной полосы, а частный инвестор строит современный аэровокзальный комплекс.

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