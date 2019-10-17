В Польше планируют криминализировать сексуальное образование и приравнять гомосексуализм к педофилии

17 октября, 2019, 16:30

В Польше сегодня голосуют за законопроект, который криминализирует сексуальное образование и приравнивает гомосексуальность к педофилии

Об этом сообщает Amnesty International.

В Польше рассматривают законопроект, который предусматривает, что преподавание или даже содействие сексуальному образованию для лиц, не достигших 18 лет, является преступлением, которое карается сроком до трех лет тюремного заключения.

"Этот опрометчивый и регрессивный закон будет способствовать распространению страха и невежества, подвергая молодых людей риску. Его влияние будет ощутимым далеко за пределами школьных классов или аудиторий. Он будет иметь сногсшибательный эффект для учителей и учительниц, активистов / активисток и даже для родителей, которые хотят разговаривать со своими детьми о сексе. Сексуальное образование имеет решающее значение для информирования молодежи о своем теле и важность таких вещей, как здоровые отношения, согласие, контрацепция и профилактика заболеваний, передающихся половым путем ", - считает директока Amnesty International Польша Драгин Надаждин.

Она также отметила, что в Польше, где доступ к абортам является легальным только в определенных ограниченных случаях, важное значение имеет сексуальное образование.

Надаждин добавила, что законопроект приравнивает гомосексуальность к педофилии, что "разоблачает тревожную гомофобию, что лежит в основе этой правовой инициативы".

"Политика должна быть подальше от школьных классов и аудиторий, и мы призываем народных депутатов отклонить этот закон", - заявила директор Amnesty International Польша.