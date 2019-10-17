В Одесской области в результате столкновения загорелся легковой автомобиль, два человека погибли
17 октября, 2019, 12:11
Водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся
Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
16 октября в 22:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Килийском районе на въезде в поселок Дмитровка горит легковой автомобиль.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся. Пожарные локализовали пожар в 22:53 и ликвидировали в 22:53 на площади 4 кв.м.
В автомобиле обнаружены погибшие люди: мужчину 1989 года рождения и женщину 1992 года рождения.
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