Уровень В2: в Австрии, Дании, Греции и Молдове самые строгие языковые требования к мигрантам, - исследование
Об этом говорится в обнародованном 16 октября исследовании Совета Европы и Ассоциации тестировщиков языков в Европе (ALTE), передает Укринформ.
Отмечается, что за последние 10 лет все больше стран-членов ЕС установили обязательные требования по знанию языка и общества как составляющую миграционной и интеграционной политики.
В исследовании говорится, что большинство стран выдвигают такие языковые требования на этапе, когда мигранты подают заявку на гражданство. В половине стран, которые исследовались, знание языков необходимо при получении статуса резидента. А треть из них выдвигает языковые требования уже на этапе подготовки к въезду.
В частности, высший языковой уровень - В2 - для приобретения гражданства требуют Австрия, Дания, Греция и Молдова. При этом наиболее уязвимые группы (несовершеннолетние, беженцы, малограмотные) редко попадают под исключения.
Зато языковые требования к мигрантам на всех этапах общественной интеграции отсутствуют в Андорре, Болгарии, Монако, Сан-Марино, Сербии и Швеции.
Украина в 2018 году не принимала участия в исследовании.
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