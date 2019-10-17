Укрепление гривни уменьшило государственный долг на более чем 100 млрд грн, - Счетная палата
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
"Укрепление гривни имеет две стороны медали. Позитив - за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривни привело к уменьшению долга на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд гривень", - сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
Пацкан также отметил, что в проект государственного бюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривни к доллару США и евро на уровне прогноза на этот год - 28,2 и 31,9 грн за доллар и евро соответственно.
"Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без просмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами", - подчеркнул он.
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