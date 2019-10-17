Украина существенно нарастила возможности импорта газа из Польши

17 октября, 2019, 10:58

Укртрансгаз завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области. После завершения тестирования нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров в сутки

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020 ", рассказали в компании.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев написал в Facebook, что после завершения тестирования нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров в сутки. В годовом измерении - это почти 6,6 млрд кубометров или примерно половина всей годовой потребности Украины в импорте газа.

"Отныне мы технически готовы принимать с польского направления газ в объемах, даже превышающих мощность LNG-терминала в Свиноуйсце. Надеемся, что вскоре Польша также устранит "узкие места" со своей стороны границы (в частности, построит участок газопровода Творжень-Погорская Воля). Увеличение пропускной способности газовых сетей между Украиной и Польшей - это также новый шаг на пути интеграции Украины к европейскому рынку газа. В частности, это возможность для европейских трейдеров использовать свободные мощности украинских ПХГ. Мы готовы предложить мощности для хранения до 10 млрд кубометров газа в год, а это - почти 10% объема всех подземных хранилищ Евросоюза ", - добавил Коболев.