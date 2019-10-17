 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина существенно нарастила возможности импорта газа из Польши

Украина существенно нарастила возможности импорта газа из Польши


фото: delfi
Укртрансгаз завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области. После завершения тестирования нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров в сутки

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020 ", рассказали в компании.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев написал в Facebook, что после завершения тестирования нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров в сутки. В годовом измерении - это почти 6,6 млрд кубометров или примерно половина всей годовой потребности Украины в импорте газа.

"Отныне мы технически готовы принимать с польского направления газ в объемах, даже превышающих мощность LNG-терминала в Свиноуйсце. Надеемся, что вскоре Польша также устранит "узкие места" со своей стороны границы (в частности, построит участок газопровода Творжень-Погорская Воля). Увеличение пропускной способности газовых сетей между Украиной и Польшей - это также новый шаг на пути интеграции Украины к европейскому рынку газа. В частности, это возможность для европейских трейдеров использовать свободные мощности украинских ПХГ. Мы готовы предложить мощности для хранения до 10 млрд кубометров газа в год, а это - почти 10% объема всех подземных хранилищ Евросоюза ", - добавил Коболев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

16 октября, 2019 среда

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать