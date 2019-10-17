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Espreso.tvОбществоСиловики РФ вновь проводят обыски в Крыму, в неизвестном направлении вывезли крымского татарина

Силовики РФ вновь проводят обыски в Крыму, в неизвестном направлении вывезли крымского татарина


фото: krymr.org
В селе Белокаменка Бахчисарайского района в аннексированном Россией Крыму утром 17 октября прошел обыск, в неизвестном направлении вывезли местного жителя Наримана Абляева

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

Информацию также подтвердил крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов.

Подробности пока неизвестны. Официальных комментариев российских силовых органов по этому поводу нет.

 

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