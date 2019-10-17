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Espreso.tvОбществоСуд снял арест с акций "дочки" российского Сбербанка в Украине

Суд снял арест с акций "дочки" российского Сбербанка в Украине


фото: reuters
Хозяйственный суд столицы снял арест со 100% акций "Сбербанка" - дочернего банка "Сбербанка России", наложенных по иску экс-владельцев "Приватбанка" и связанных с ними компаний

Об этом говорится в решении от 10 октября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Своим решением суд обязал ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарное учреждение) устранить препятствия в осуществлении ОАО "Сбербанк России" права собственности по акциям, эмитентом которых является АО "Сбербанк" (Киев).

Согласно решению ПАО "Райффайзен Банк Аваль" должен внести в систему депозитарного учета информацию об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались и устанавливались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.

  • Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.
  • В января 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и национализированные активы. Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "Приватбанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".
 
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