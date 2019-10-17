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Espreso.tvОбществоСуд по делу Пашинского продолжится 18 октября

Суд по делу Пашинского продолжится 18 октября

Киевский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции защиты бывшего народного депутата Сергея Пашинского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
 
Следующее судебное заседание состоится в пятницу, 18 октября, в 12:30.
 
Отмечается, что прокурору нужно получить документы о месте регистрации.
 
Во время судебного заседания было объявлено, что Пашинского на поруки готовы взять Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь, а также Андрей Парубий и Александр Турчинов.
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