Советник главы МЗ Раимов уходит с поста

17 октября, 2019, 17:15

Дмитрий Раимов уходит с должности советника министра здравоохранения Украины

Об этом он написал в Facebook.

"В конце месяца моя команда выходит из МЗ. Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю текущую работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие. Часть людей на смену готовим мы, часть ищем, возможно, в подарок оставлю кого-то из команды. Это будут лучшие специалисты по работе пресс-службы ", - написал Раимов.

Он считает, что его команда смогла "противостоять фабрикам ботов, толпы Хейтер, огромным бюджетам". Советник главы МЗ выразил благодарность за работу своей команде и министру Зоряне Скалецкой.