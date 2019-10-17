Советник главы МЗ Раимов уходит с поста
17 октября, 2019, 17:15
Дмитрий Раимов уходит с должности советника министра здравоохранения Украины
Об этом он написал в Facebook.
"В конце месяца моя команда выходит из МЗ. Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю текущую работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие. Часть людей на смену готовим мы, часть ищем, возможно, в подарок оставлю кого-то из команды. Это будут лучшие специалисты по работе пресс-службы ", - написал Раимов.
Он считает, что его команда смогла "противостоять фабрикам ботов, толпы Хейтер, огромным бюджетам". Советник главы МЗ выразил благодарность за работу своей команде и министру Зоряне Скалецкой.
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