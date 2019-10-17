Соратник Путина Дерипаска добывает сырье в Украине и продает его предприятиям оборонного комплекса РФ
Об этом говорится в программе "Схемы".
Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию.
Компания, работающая на месторождении - "Глуховский карьер кварцитов". Она расположена в Украине, но в униформе сотрудников - символика российской компании "Русал".
"Русал" - один из крупнейших мировых производителей алюминия с центральным офисом в Москве. Основатель компании - олигарх Олег Дерипаска, которого СМИ называют другом Владимира Путина. Именно он и является ее основным акционером.
Компания Дерипаски работает для военной промышленности РФ. Среди крупнейших ее клиентов - Савеловский завод, который производит станки для российского военно-промышленного комплекса.
Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited, дочерняя компания российского "Русала". Из недр Украины ценное сырье во время войны с РФ добывает российская компания и зарабатывает на ней.
В 2018 году два российских предприятия стали покупать украинский кварцит. Почти половина объема поставляется на завод "Кремний-Урал", который относится к объединенной компании Дерипаски.
И еще около половины добываемых кварцитов едет на Новолипецкий металлургический комбинат другого российского миллиардера Владимира Лисина.
В мае 2018-го российского олигарха внесли в санкционный список СНБО. Дерипаске запрещен въезд в Украину, заблокированы его активы на ее территории и запрещено выводить из них деньги.
В этот список попали и три его предприятия, которые "противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них и московский офис "Русала".
Однако остальные дочерние компании Дерипаски в список не попали. Поэтому десятки других юрлиц, входящих в состав "Русала" - дочерние, материнские и аффилированные с ним компании - свободно работают в Украине и с Украиной.
В СБУ журналистам так и не предоставили ответ, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху.
Но вместо этого отметили, что Запорожский алюминиевый завод и месторождение кварцитов в Баничах - уже в собственности государства.
Однако Глуховское месторождение и не было частным, ведь ископаемые принадлежат народу Украины, а компания Дерипаски только работает на нем за разрешением на разработку недр.
Одной из компаний, которая покупает сырье из карьера на Сумщине, является "Кремний-Урал".
Эта компания, также принадлежит Дерипаске, является одним из крупнейших производителей кремния в России. В частности, здесь производят качественный материал для использования в химической, металлургической и машиностроительной отраслях. У нее немало бизнес-партнеров в различных отраслях российской экономики.
"Кремний-Урал" - это единственное предприятие, имеющее возможность производить и поставлять кремний с необходимыми параметрами. Наша компания является соисполнителем ряда гособоронзаказов ", - говорится в ответе на запросы.
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