Сентябрь на всей планете стал самым теплым за 140 лет

17 октября, 2019, 16:14

В этом году в сентябре средняя глобальная температура воздуха была на 0,95 ° С выше средней многолетней на протяжении XX в.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошлом сентябре была на 0,95 ° С выше средней многолетней за XX века.

Сентябрь 2019 года был также 43-м подряд сентябрем и 417-м подряд месяцем с температурами выше среднего уровня XX века.

Первые девять месяцев нынешнего года стали вторыми самыми теплыми в истории наблюдений. Средняя глобальная температура была на 0,94 ° С выше средней за XX века. Теплее было только в 2016 году.