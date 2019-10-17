 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСентябрь на всей планете стал самым теплым за 140 лет

Сентябрь на всей планете стал самым теплым за 140 лет


фото: REUTERS
В этом году в сентябре средняя глобальная температура воздуха была на 0,95 ° С выше средней многолетней на протяжении XX в.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошлом сентябре была на 0,95 ° С выше средней многолетней за XX века.

Сентябрь 2019 года был также 43-м подряд сентябрем и 417-м подряд месяцем с температурами выше среднего уровня XX века.

Первые девять месяцев нынешнего года стали вторыми самыми теплыми в истории наблюдений. Средняя глобальная температура была на 0,94 ° С выше средней за XX века. Теплее было только в 2016 году.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать