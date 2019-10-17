Сентябрь на всей планете стал самым теплым за 140 лет
17 октября, 2019, 16:14
В этом году в сентябре средняя глобальная температура воздуха была на 0,95 ° С выше средней многолетней на протяжении XX в.
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошлом сентябре была на 0,95 ° С выше средней многолетней за XX века.
Сентябрь 2019 года был также 43-м подряд сентябрем и 417-м подряд месяцем с температурами выше среднего уровня XX века.
Первые девять месяцев нынешнего года стали вторыми самыми теплыми в истории наблюдений. Средняя глобальная температура была на 0,94 ° С выше средней за XX века. Теплее было только в 2016 году.
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