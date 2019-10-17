Сенцов посетит Европарламент в конце ноября

17 октября, 2019, 20:37

Бывший украинский узник Кремля Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить на Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", - отметил Йозвяк.