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Espreso.tvОбществоСенцов посетит Европарламент в конце ноября

Сенцов посетит Европарламент в конце ноября

Бывший украинский узник Кремля Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить на Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", - отметил Йозвяк.

 

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