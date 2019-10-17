Сенцов посетит Европарламент в конце ноября
17 октября, 2019, 20:37
Бывший украинский узник Кремля Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить на Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", - отметил Йозвяк.
it has now been decided that #Sentsov will come to the European Parliament to address the foreign affairs council on Mon 25 Nov. I guess he will receive the #Sakharovprize during the EP plenary later that week. #Ukraine #Russia #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17 2019
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