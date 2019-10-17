СБУ подозревает экс-заместителя министра экономики в государственной измене

17 октября, 2019, 11:12

В июне 2019 года СБУ открыла уголовное производство по статье "госизмена"

Об этом говорится в решении суда.

С 2017 года по настоящее время гражданин США, представитель американской компании "Gray Fox Logistics" гражданин Украины, директор Государственного предприятия "Украинский центр" Безопасность и бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины в ущерб обороноспособности и безопасности Украины "осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

Так, в августе 2015 года, гражданин США, выполняя задание спецслужб РФ о получении сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в ВСУ, прибыл с территории РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Минэкономразвития и государственных предприятий, задействованных в реализации Государственного оборонного заказа .

Далее, узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152/155 мм, гражданин США вступил с экс-заместителем министра экономразвития и торговли и директором ГП "Безопасность" в заговор ради предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).