Румынскую антикоррупционерку Ковеши назначили главой новой прокуратуры ЕС
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Назначение Ковеши было официально одобрено президентом Европарламента Дэвидом Сассоли и руководителями политических групп парламента 16 октября, что является завершающим шагом в процессе назначения.
Ковеши в 2020 году возглавит новую Европейскую прокуратуру (EPPO), которая будет расследовать финансовые преступления в ЕС, такие как трансграничное мошенничество с НДС, отмывание денег и коррупция.
Сейчас только национальные органы власти могут расследовать и привлекать к уголовной ответственности за мошенничество со средствами ЕС, но их полномочия останавливаются на национальных границах.
Пока 22 страны ЕС присоединились к новой прокуратуре. Швеция, Венгрия, Польша, Ирландия и Дания могут присоединиться в любое время.
Европейская прокуратура будет расположена в Люксембурге вместе с главным прокурором и прокурорами из всех стран-участниц. Ожидается, что она начнет работать в конце 2020 года.
Ранее Совет ЕС поддерживал кандидатуру Бонера, тогда как Европарламент высказался за назначение Ковеши.
Назначение Ковеши пытался заблокировать румынское правительство, в прошлом году уже добился ее освобождения от должности главы антикоррупционного управления.
Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилий по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.
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