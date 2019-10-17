Румынскую антикоррупционерку Ковеши назначили главой новой прокуратуры ЕС

17 октября, 2019, 16:02

Европейский парламент завершил все формальные процедуры утверждения румынки Лауры Ковеши в должности главного прокурора Евросоюза

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Назначение Ковеши было официально одобрено президентом Европарламента Дэвидом Сассоли и руководителями политических групп парламента 16 октября, что является завершающим шагом в процессе назначения.

Ковеши в 2020 году возглавит новую Европейскую прокуратуру (EPPO), которая будет расследовать финансовые преступления в ЕС, такие как трансграничное мошенничество с НДС, отмывание денег и коррупция.

Сейчас только национальные органы власти могут расследовать и привлекать к уголовной ответственности за мошенничество со средствами ЕС, но их полномочия останавливаются на национальных границах.

Пока 22 страны ЕС присоединились к новой прокуратуре. Швеция, Венгрия, Польша, Ирландия и Дания могут присоединиться в любое время.

Европейская прокуратура будет расположена в Люксембурге вместе с главным прокурором и прокурорами из всех стран-участниц. Ожидается, что она начнет работать в конце 2020 года.

Ранее Совет ЕС поддерживал кандидатуру Бонера, тогда как Европарламент высказался за назначение Ковеши.

Назначение Ковеши пытался заблокировать румынское правительство, в прошлом году уже добился ее освобождения от должности главы антикоррупционного управления.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилий по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.