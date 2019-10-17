Россия ночью перебросила на Донбасс 36 грузовиков "гумконвоя"

17 октября, 2019, 11:22

С 6:50 до 7:55 в четверг, 17 октября, на территорию Украины проследовал из России уже 87-й так называемый гумконвой через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк"

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

Две колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа имела возможность осмотреть только визуально, без выполнения контрольных функций.

"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", - сообщил Демченко.

По его словам, в грузовиках вроде перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составила около 70%, сообщил пресс-секретарь.