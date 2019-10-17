Россия готовится выйти из соглашения о наказании за военные преступления против гражданского населения
Это следует из базы данных о законопроектной работе ГД.
Там сказано, что "субъект права законодательной инициативы" президент РФ внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект "Об отзыве заявления, сделанного во время ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)".
На основании этого Дополнительного протокола I к Женевской конвенции IV была основана международная комиссия, в компетенцию которой входит расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международных военных конфликтов.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, одной из причин отказа дальше придерживаться этого документа назван "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки". О каких именно странах и вероятных злоупотреблениях с их стороны идет речь не конкретизируется. Также начиная с 1991 года международная комиссия фактически не выполняет своих функций, а представителя РФ в ее составе нет, хотя Россия платит ежегодные взносы в бюджет этого органа.
"С учетом этих обстоятельств последующее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - говорится в документе, поступившем в Госдуму.
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