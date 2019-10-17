Рада приняла закон об аудите безопасности на дорогах

17 октября, 2019, 14:55

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования

Проект закона поддержали 316 нардепов.

Законопроект №1061 имеет целью интегрировать автомобильные дороги Украины в международную сеть дорог с высоким уровнем безопасности и снизить уровень аварийности на дорогах общего пользования.

Документ предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.

"Своевременный аудит безопасности дорог позволяет устранить пробелы на стадии проектирования не тратя средства на строительство, что впоследствии минимизирует время и средства, потраченные на перепроектирование", - говорится в пояснительной записке к закону.

Как сообщается, проект разработан с целью имплементации положений директивы Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".