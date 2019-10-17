Рада приняла закон об аудите безопасности на дорогах
Проект закона поддержали 316 нардепов.
Законопроект №1061 имеет целью интегрировать автомобильные дороги Украины в международную сеть дорог с высоким уровнем безопасности и снизить уровень аварийности на дорогах общего пользования.
Документ предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.
"Своевременный аудит безопасности дорог позволяет устранить пробелы на стадии проектирования не тратя средства на строительство, что впоследствии минимизирует время и средства, потраченные на перепроектирование", - говорится в пояснительной записке к закону.
Как сообщается, проект разработан с целью имплементации положений директивы Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".
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