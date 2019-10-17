Рада ликвидировала звание "прапорщик" и "мичман"

17 октября, 2019, 17:28

Верховная Рада внесла изменения в закон о выполнении воинского долга и прохождении военной службы и таким образом ликвидировала воинские звания прапорщик и мичман

Об этом сообщает сайт парламента.

278 голосами "за" законопроект принят во втором чтении и в целом.

Закон направлен на создание профессионального сержантского корпуса в соответствии со стандартами НАТО.

Документ вводит новую шкалу воинских званий и отменяет воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины.

Также вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины. Полк теперь будет называться бригадой.