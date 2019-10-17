Рада ликвидировала звание "прапорщик" и "мичман"
17 октября, 2019, 17:28
Об этом сообщает сайт парламента.
Верховная Рада внесла изменения в закон о выполнении воинского долга и прохождении военной службы и таким образом ликвидировала воинские звания прапорщик и мичман
Об этом сообщает сайт парламента.
278 голосами "за" законопроект принят во втором чтении и в целом.
Закон направлен на создание профессионального сержантского корпуса в соответствии со стандартами НАТО.
Документ вводит новую шкалу воинских званий и отменяет воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины.
Также вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины. Полк теперь будет называться бригадой.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха