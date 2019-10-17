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Espreso.tvОбществоРада ликвидировала звание "прапорщик" и "мичман"

Рада ликвидировала звание "прапорщик" и "мичман"


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада внесла изменения в закон о выполнении воинского долга и прохождении военной службы и таким образом ликвидировала воинские звания прапорщик и мичман

Об этом сообщает сайт парламента.
278 голосами "за" законопроект принят во втором чтении и в целом.
Закон направлен на создание профессионального сержантского корпуса в соответствии со стандартами НАТО.
Документ вводит новую шкалу воинских званий и отменяет воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины.
Также вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины. Полк теперь будет называться бригадой.

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