Работник Офиса президента, который перепутал Латвию с Литвой, получил атлас в подарок

17 октября, 2019, 12:02

В Офисе президента Украины извинились за то, что перепутали Латвию с Литвой

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Вчера в заметке на аккаунте "Офис Президента Украины" в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - сообщил Тимошенко.

Заместитель главы ОПУ извинился за такую ошибку: "Просим прощения у читателей аккаунта".

Напомним, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала в сообщениях на Facebook названия двух прибалтийских стран Литвы и Латвии.