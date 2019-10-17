 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРаботник Офиса президента, который перепутал Латвию с Литвой, получил атлас в подарок

Работник Офиса президента, который перепутал Латвию с Литвой, получил атлас в подарок

В Офисе президента Украины извинились за то, что перепутали Латвию с Литвой

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Вчера в заметке на аккаунте "Офис Президента Украины" в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - сообщил Тимошенко.

Заместитель главы ОПУ извинился за такую ошибку: "Просим прощения у читателей аккаунта".

Напомним, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала в сообщениях на Facebook названия двух прибалтийских стран Литвы и Латвии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать