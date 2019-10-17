Работник Офиса президента, который перепутал Латвию с Литвой, получил атлас в подарок
17 октября, 2019, 12:02
В Офисе президента Украины извинились за то, что перепутали Латвию с Литвой
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.
"Вчера в заметке на аккаунте "Офис Президента Украины" в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - сообщил Тимошенко.
Заместитель главы ОПУ извинился за такую ошибку: "Просим прощения у читателей аккаунта".
Напомним, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала в сообщениях на Facebook названия двух прибалтийских стран Литвы и Латвии.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха