"Вернуть в культурное поле украинские этнические территории" - в Раде появилось объединение "Кубань"

17 октября, 2019, 19:46

В Верховной Раде 13 депутатов создали межфракционное объединение "Кубань"

Об этом написал в Facebook руководитель объединения, депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Цель объединения - разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

"Прежде всего займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", - пишет Гончаренко.

В состав объединения также вошли: Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.