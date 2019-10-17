"Вернуть в культурное поле украинские этнические территории" - в Раде появилось объединение "Кубань"
17 октября, 2019, 19:46
В Верховной Раде 13 депутатов создали межфракционное объединение "Кубань"
Об этом написал в Facebook руководитель объединения, депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.
Цель объединения - разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
"Прежде всего займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", - пишет Гончаренко.
В состав объединения также вошли: Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.
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