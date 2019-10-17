"Слуга народа" попросил Кличко предоставить его помощникам 8 квартир
17 октября, 2019, 20:15
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий направил обращение к мэру Киева Виталию Кличко предоставить служебное жилье 8 своим помощникам
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