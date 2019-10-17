"Слуга народа" попросил Кличко предоставить его помощникам 8 квартир

17 октября, 2019, 20:15

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий направил обращение к мэру Киева Виталию Кличко предоставить служебное жилье 8 своим помощникам

Об этом сообщает BIHUS.info в Facebook.

Богдан Торохтий написал письмо к мэру Киева с целью сообщить ему о возможности обеспечения его помощников жильем в связи со служебной необходимостью.

Торохтий был №105 в списке партии "Слуга народа" на выборах в парламент.