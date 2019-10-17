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Espreso.tvОбщество"Неплохой турборежим", - Разумков в видео подвел итоги 50 дней новой Рады

"Неплохой турборежим", - Разумков в видео подвел итоги 50 дней новой Рады


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выпустил видео "День за два", где рассказал о работе нового парламента

Видео он выложил на своем Facebook.

По традиции команды власти спикер решил отчитываться за видеоролик. Делать это Разумков начал в салоне авто и продолжил в сессионном зале парламента.
"С первого дня нашей работы Верховная Рада взяла довольно неплохой темп. Мы слышали много критики, однако и депутаты, и общество очень хорошо понимают, что новая Верховная Рада должна быть качественной и эффективной", - отметил Разумков.

Главными достижениями парламента нового созыва голове считает: отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года; принятие закона об импичменте президента; обращение в КСУ относительно сокращения количества депутатов до 300 человек; упрощение таможенного контроля и уменьшение давления на бизнес; обновление строительных норм; принятие закона о госслужбе по контракту; разблокирование работы Высшего антикоррупционного суда; разрешение НАБУ и ГБР для самостоятельной "прослушки" подозреваемых.

"Уже первые месяцы работы показали, что такая работа парламента нравится далеко не всем. Тем, кто привык, что парламент мертв, он не работает, что в нем можно создавать схемы. Но такого больше не будет. Украинский парламент будет работать на украинский народ" , - добавил Разумков.

Учитывая это Разумков назвал Раду IX созыва "не революционной, а эволюционной", которая работает так, как должен работать парламент.

 

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