"Неплохой турборежим", - Разумков в видео подвел итоги 50 дней новой Рады
Видео он выложил на своем Facebook.
По традиции команды власти спикер решил отчитываться за видеоролик. Делать это Разумков начал в салоне авто и продолжил в сессионном зале парламента.
"С первого дня нашей работы Верховная Рада взяла довольно неплохой темп. Мы слышали много критики, однако и депутаты, и общество очень хорошо понимают, что новая Верховная Рада должна быть качественной и эффективной", - отметил Разумков.
Главными достижениями парламента нового созыва голове считает: отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года; принятие закона об импичменте президента; обращение в КСУ относительно сокращения количества депутатов до 300 человек; упрощение таможенного контроля и уменьшение давления на бизнес; обновление строительных норм; принятие закона о госслужбе по контракту; разблокирование работы Высшего антикоррупционного суда; разрешение НАБУ и ГБР для самостоятельной "прослушки" подозреваемых.
"Уже первые месяцы работы показали, что такая работа парламента нравится далеко не всем. Тем, кто привык, что парламент мертв, он не работает, что в нем можно создавать схемы. Но такого больше не будет. Украинский парламент будет работать на украинский народ" , - добавил Разумков.
Учитывая это Разумков назвал Раду IX созыва "не революционной, а эволюционной", которая работает так, как должен работать парламент.
- Спикер парламента Разумков пообещал, что Рада отойдет от "турборежима"
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