"Лес в смартфоне": в Украине запустили онлайн-карту, на которой можно проверить законность вырубки деревьев

17 октября, 2019, 14:20

Государственное агентство по вопросам лесных ресурсов запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в настоящее время проект охватывает три области: Черниговскую, Полтавскую и Ривненскую. На карте онлайн представлены легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.

"Это реестр разрешительных документов, дающих право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Регистрация лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их более доступными для общественности", - сообщил генеральный директор государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" Гослесагентства Виктор Мельниченко.

В реестре по состоянию на 16 октября обнародована информация о 27 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

"Систему графического отображения рубок на карте Украины сегодня мы отрабатываем на трех пилотных областях. Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. К концу года планируем распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов", - говорит Мельниченко.

Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

"Если вы не знаете вышеуказанных данных, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет", - объясняют в правительстве.