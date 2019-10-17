"Экс-регионал" Фурсин не задекларировал имущество и доходы на 67 млн грн, - НАПК

17 октября, 2019, 12:37

НАПК при полной проверке деклараций за 2015-й, 2016-й и 2017 годы народного депутата 8-го созыва Ивана Фурсина выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов

Об этом сообщает НАПК.

Так, народный депутат в декларации 2015 года (исправленной) отметил недостоверные сведения о количестве ценных бумаг и дачный дом, которые принадлежат ему на праве собственности. Не указал сведения об имеющихся у него корпоративных правах, а также денежное выражение своей доли в общем уставном капитале предприятия. Кроме того, не задекларировал доходы членов семьи (жены, дочери, сына), полученные от продажи (обмена) недвижимого имущества, а также домовладения, принадлежащего им на праве общей собственности.

Подавая исправленные декларации за 2016 и 2017 годы, депутат уже указал доходы членов семьи (жены, дочери, сына) и домовладения, принадлежащего им на праве общей собственности. Зато отметил недостоверные сведения о размере собственного полученного дохода и не задекларировал свое финансовое обязательство.

Общая сумма недостоверных сведений в исправленных декларациях депутата за 2015-й, 2016-й и 2017 годы составляет почти 36 млн грн, 15,1 млн грн и 15,8 млн грн соответственно.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.