Протесты в Каталонии: демонстранты обстреляли вертолет и атаковали полицию коктейлями Молотава и кислотой
Как сообщает El Pais , в центре города произошли до 45 пожаров.
Демонстранты запускали в полицейских вертолет пиротехнические ракеты. а также использовали против полиции коктейли Молотова и кислоту.
Отмечается, что сначала акция протеста была мирной. Столкновения вспыхнули, когда часть демонстрантов пришла в штаб отдела внутренних дел. В этот момент некоторые из протестующих ломали ограждения, поджигали мусорные контейнеры и решительно действовали против полиции.
Пламя нескольких горящих контейнеров перекинулось на десяток автомобилей, припаркованных рядом.
Серьезные столкновения произошли также в Жироне, Лерида и Таррагоне.
По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человек.
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