17 октября, 2019, 11:30

Ночью в Барселоне произошли серьезные инциденты во время протестов сторонников независимости Каталонии

Как сообщает El Pais , в центре города произошли до 45 пожаров.

Демонстранты запускали в полицейских вертолет пиротехнические ракеты. а также использовали против полиции коктейли Молотова и кислоту.

Отмечается, что сначала акция протеста была мирной. Столкновения вспыхнули, когда часть демонстрантов пришла в штаб отдела внутренних дел. В этот момент некоторые из протестующих ломали ограждения, поджигали мусорные контейнеры и решительно действовали против полиции.

Пламя нескольких горящих контейнеров перекинулось на десяток автомобилей, припаркованных рядом.

Серьезные столкновения произошли также в Жироне, Лерида и Таррагоне.

По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человек.