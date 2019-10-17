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Espreso.tvОбществоПрефекты, общины, округа. Корниенко рассказал о проектах конституционных изменений

Префекты, общины, округа. Корниенко рассказал о проектах конституционных изменений

Проект изменений в Конституцию в части децентрализации будет включать четыре направления: утверждение нового административно-территориального устройства, закрепление эффективной системы местного самоуправления, введение института префектов и обеспечение материальной основы на местах

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время заседания Совета доноров по вопросам децентрализации, сообщает Укринформ .

"Относительно изменений в Конституцию, то у нас есть четыре направления. Первое - закрепление четкой системы административно-территориального устройства, это фактически закрепление трехуровневой системы. Первичное звено - это община и принцип вездесущности будет заключаться в том, что вся территория Украины будет покрыта общинами. Какое количество общин образуют округ - это субрегиональный уровень административно-территориального устройства ... Третий уровень - регионы, это современные области в пределах, которых они есть сейчас, и АР Крым ", - сказал Корниенко.

По его словам, второе направление - это построение эффективной системы местного самоуправления, а третье - институт префекта в системе исполнительной власти.

"Префект будет представлять исполнительную ветвь власти на соответствующей территории, возглавлять префектуру, будет государственным служащим в структуре управления Кабмина. Префект может работать на уровне области и округа. Механизм его назначения на должность - Президент Украины по представлению Кабинета министров", - сказал нардеп.

Он отметил, что четвертым направлением является обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления.

"Мы начинаем очередную попытку завершить реформу децентрализации. Изменения в Конституцию, которые мы сейчас готовим, должны обеспечить необратимость процесса децентрализации и реформы местного самоуправления ", - отметил Корниенко.

Он отметил, что изменения должны основываться на основе принципов Европейской хартии по самоуправлению, в частности речь идет о сроках, которых пока нет в Конституции: субсидиарность, вездесущность и финансовая самодостаточность.

"Это основная рамка изменений в Конституцию в части децентрализации, которые сейчас готовит Комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте, мы делаем это в тесном контакте с Верховной Радой и Кабмином, чтобы эти изменения были "рабочими" и их можно было бы в дальнейшем развивать в законодательстве, поскольку для имплементации изменений необходимо будет менять законодательство ", - добавил Корниенко.

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