Префекты, общины, округа. Корниенко рассказал о проектах конституционных изменений
Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время заседания Совета доноров по вопросам децентрализации, сообщает Укринформ .
"Относительно изменений в Конституцию, то у нас есть четыре направления. Первое - закрепление четкой системы административно-территориального устройства, это фактически закрепление трехуровневой системы. Первичное звено - это община и принцип вездесущности будет заключаться в том, что вся территория Украины будет покрыта общинами. Какое количество общин образуют округ - это субрегиональный уровень административно-территориального устройства ... Третий уровень - регионы, это современные области в пределах, которых они есть сейчас, и АР Крым ", - сказал Корниенко.
По его словам, второе направление - это построение эффективной системы местного самоуправления, а третье - институт префекта в системе исполнительной власти.
"Префект будет представлять исполнительную ветвь власти на соответствующей территории, возглавлять префектуру, будет государственным служащим в структуре управления Кабмина. Префект может работать на уровне области и округа. Механизм его назначения на должность - Президент Украины по представлению Кабинета министров", - сказал нардеп.
Он отметил, что четвертым направлением является обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления.
"Мы начинаем очередную попытку завершить реформу децентрализации. Изменения в Конституцию, которые мы сейчас готовим, должны обеспечить необратимость процесса децентрализации и реформы местного самоуправления ", - отметил Корниенко.
Он отметил, что изменения должны основываться на основе принципов Европейской хартии по самоуправлению, в частности речь идет о сроках, которых пока нет в Конституции: субсидиарность, вездесущность и финансовая самодостаточность.
"Это основная рамка изменений в Конституцию в части децентрализации, которые сейчас готовит Комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте, мы делаем это в тесном контакте с Верховной Радой и Кабмином, чтобы эти изменения были "рабочими" и их можно было бы в дальнейшем развивать в законодательстве, поскольку для имплементации изменений необходимо будет менять законодательство ", - добавил Корниенко.
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