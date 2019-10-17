Правительство вернуло в государственную собственность Калушскую ТЭЦ

17 октября, 2019, 10:20

Кабинет министров вернул в государственную собственность Калушскую ТЭЦ: предыдущее правительство сделало ее собственностью местной общины

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Мы вернули в государственную собственность Калушскую ТЭЦ. Ранее прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Это можно связывать с различными обстоятельствами: говорили, что определенные люди хотят установить над ней контроль, связывали с рейдерскими атаками...

Мы приняли решение вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы точно быть уверенными, что люди будут в тепле зимой, защищенными от неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства .