Правительство вернуло в государственную собственность Калушскую ТЭЦ
17 октября, 2019, 10:20
Кабинет министров вернул в государственную собственность Калушскую ТЭЦ: предыдущее правительство сделало ее собственностью местной общины
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Мы вернули в государственную собственность Калушскую ТЭЦ. Ранее прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Это можно связывать с различными обстоятельствами: говорили, что определенные люди хотят установить над ней контроль, связывали с рейдерскими атаками...
Мы приняли решение вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы точно быть уверенными, что люди будут в тепле зимой, защищенными от неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства .
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