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Espreso.tvОбществоПравительство вернуло в государственную собственность Калушскую ТЭЦ

Правительство вернуло в государственную собственность Калушскую ТЭЦ


фото: zik
Кабинет министров вернул в государственную собственность Калушскую ТЭЦ: предыдущее правительство сделало ее собственностью местной общины

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Мы вернули в государственную собственность Калушскую ТЭЦ. Ранее прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Это можно связывать с различными обстоятельствами: говорили, что определенные люди хотят установить над ней контроль, связывали с рейдерскими атаками...

Мы приняли решение вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы точно быть уверенными, что люди будут в тепле зимой, защищенными от неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства .

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