Правительство РФ обсудит признание украинцев "носителями русского языка"
Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, передает Интерфакс-Украина.
Соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации".
В правительстве РФ напомнили, что иностранцы или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования.
Проектом закона планируется признание украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования.
"Проект федерального закона предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации ", - говорится в сообщении.
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