Правительство прогнозирует, что украинская экономика вырастет на 3,7% в 2020 году
Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
"Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему ", - сообщил Милованов.
По словам министра, Украина одна из немногих стран мира, для которой Всемирный банк улучшил показатели экономического роста. Большинство стран наоборот замедляют темпы роста своих экономик.
Для того чтобы экономика Украины выросла на 4,8% в 2020 году, по мнению Милованова, необходимо провести ряд важных реформ, в частности улучшение защиты прав собственности, либерализацию рынков, судебную реформу и отстранения олигархов от государственного управления.
Отметим, в проекте бюджета на 2020 год рост ВВП в 2020 году ожидался на уровне 3,3%.
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