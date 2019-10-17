Под Киевом пьяный водитель сбил мотоциклиста: пострадавший госпитализирован, повреждены еще 2 авто
17 октября, 2019, 07:35
Вечером 16 октября в городе Буча Киевской области произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
По предварительным данным, автомобиль Hyundai врезался в мотоцикл BMW R1200, который от удара отлетел в два автомобиля Audi.
В результате ДТП пострадал мотоциклист, которого госпитализировали с двумя переломами ноги.
По словам очевидцев, полицейские, прибывшие на место аварии, предложили водителю Hyundai пройти проверку на алкотестере "Драгер", который показал 1 промилле алкоголя.
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