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Espreso.tvОбществоНе обещаем это сделать в турборежиме, - Радуцкий о легализации каннабиса

Не обещаем это сделать в турборежиме, - Радуцкий о легализации каннабиса

Решение о легализации медицинского каннабиса планируют принять, но пока эта тема требует более детального изучения

Так считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.

"Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом. Не обещаю это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны ", - сказал Радуцкий.

По его словам, на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского каннабиса.

По мнению лидера фракции Давида Арахамия, легализация медицинского каннабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона человек в Украине ежедневно испытывают боль", - сказал Арахамия.

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