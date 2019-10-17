Не обещаем это сделать в турборежиме, - Радуцкий о легализации каннабиса
Так считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.
"Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом. Не обещаю это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны ", - сказал Радуцкий.
По его словам, на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского каннабиса.
По мнению лидера фракции Давида Арахамия, легализация медицинского каннабиса является очень хорошей инициативой.
"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона человек в Украине ежедневно испытывают боль", - сказал Арахамия.
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