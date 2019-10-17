Названа личность погибшего на Донбассе бойца ООС - морпеха с Луганщины
17 октября, 2019, 10:10
В среду, 16 октября, в зоне проведения операции объединенных сил в результате вражеского обстрела погиб старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского Криль Степан Валерьевич
Об этом сообщает пресс-служба 36-й ОБрМП им. Белинского.
"С грустью сообщаем о гибели нашего собрата. Вчера около 21:00 во время обстрела противником позиций наших защитников получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Криль Степан Валерьевич. Степан был родом с Луганщины, с 2015 года стал на защиту Родины", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 16 октября один боец ООС погиб , еще один - получил ранение.
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