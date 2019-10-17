Напряжение в воздухе: Гвоздик и Бетербиев устроили дуэль взглядов перед чемпионским супербоем
17 октября, 2019, 12:46
Украинский боксер Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе
Об этом сообщает Top Rank в YouTube.
Во время дуэли взглядов оба боксера выглядели максимально сосредоточенными, ни один из соперников не отвел глаза.
18 октября в Филадельфии украинец и россиянин встретятся в объединительном поединке. Гвоздик является чемпионом мира полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Бетербиев владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 16 октября Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева.
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