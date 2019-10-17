Напряжение в воздухе: Гвоздик и Бетербиев устроили дуэль взглядов перед чемпионским супербоем

17 октября, 2019, 12:46

Украинский боксер Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе

Об этом сообщает Top Rank в YouTube.

Во время дуэли взглядов оба боксера выглядели максимально сосредоточенными, ни один из соперников не отвел глаза.

18 октября в Филадельфии украинец и россиянин встретятся в объединительном поединке. Гвоздик является чемпионом мира полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Бетербиев владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).