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Espreso.tvСпортНапряжение в воздухе: Гвоздик и Бетербиев устроили дуэль взглядов перед чемпионским супербоем

Напряжение в воздухе: Гвоздик и Бетербиев устроили дуэль взглядов перед чемпионским супербоем


фото: twitter
Украинский боксер Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе

Об этом сообщает Top Rank в YouTube.

Во время дуэли взглядов оба боксера выглядели максимально сосредоточенными, ни один из соперников не отвел глаза.

18 октября в Филадельфии украинец и россиянин встретятся в объединительном поединке. Гвоздик является чемпионом мира полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Бетербиев владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

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