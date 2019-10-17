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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине от отравления опасными парами скончались трое мужчин

На Полтавщине от отравления опасными парами скончались трое мужчин

В среду, 16 октября, в г. Лохвица Полтавской области погибли три человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла на территории частного домовладения, когда мужчины проводили работы по очистке придомовой выгребной ямы.

По предварительным данным, мужчины умерли в результате отравления опасными парами.

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