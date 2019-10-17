На Полтавщине от отравления опасными парами скончались трое мужчин
17 октября, 2019, 09:04
В среду, 16 октября, в г. Лохвица Полтавской области погибли три человека
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