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Espreso.tvОбществоНа Львовщине аутентичные росписи церкви заменили плиткой из РФ

На Львовщине аутентичные росписи церкви заменили плиткой из РФ

Стены церкви Успения Пресвятой Богородицы в Славском обкладывают керамической плиткой, произведенной в России

Об этом сообщает Львовская областная организация "Украинская общества охраны памятников" в Facebook.

Вместо уничтоженных росписей Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка в церкви в Славском стены выкладывают керамической плиткой фирмы Kerama Marazzi, которая производится в России.

В четверг, 17 октября, Львовская областная организация "Украинского общества охраны памятников" опубликовала свежие фото интерьера церкви в поселке Славское на Львовщине, где продолжаются ремонтные работы и, в частности, идет облицовка стен плиткой.

Новое убранство храма вызвало неприятное удивление и возмущение в соцсетях. В комментариях сравнивают его с баней, иногда - с мечетью.

 

Как видно из фото, для отделки стен церкви используется плитка фирмы Kerama Marazzi. Журналисты ZAXID.NET нашли конкретную коллекцию плитки, которой выкладывают стены церкви в Славском. Это плитка Kerama Marazzi Суррей стоимостью 344 грн / м². В характеристиках этой плитки указывается, что она используется для отделки кухни, страна-производитель - Россия.

Официальным поставщиком плитки Kerama Marazzi в Украине является ООО "Керама Марацци Украина". По данным аналитической платформы YouControl, среди основателей "Керама Марацци Украина" (с долей 99,95% в уставном фонде) является ООО "Керама Марацци", зарегистрированное в городе Орел Российской Федерации.

Журналисты обратились за комментарием к личному секретарю владыки Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ, к которой принадлежит церковь в Славском, о. Андрея Совьяк. Он пообещал выяснить ситуацию и прокомментировать ее позже.

Весной 2019 года в церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском, которая является памятником архитектуры местного значения, представители местной общины во главе со священником уничтожили все росписи интерьеров, что в 1909 году выполнили известные художники Модест Сосенко и Юлиан Буцманюк в стиле украинского сецессии. Также с пола и стен церкви демонтировали аутентичную плитку, изготовленную на фабрике Ивана Левинского.

Еще до начала проведения ремонта к настоятелю церкви о. Андрея Петришина обращались многочисленные искусствоведы и специалисты по охране культурного наследия, просили прекратить работы. Также священнику передали предписание департамента архитектуры и градостроительства ЛОГА с требованием прекратить эти работы.

Позже Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ уничтожения росписей Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка в церкви назвала "поспешным решением общества". По факту уничтожения художественных росписей Сколевский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) УК.

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