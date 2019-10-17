На Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен

17 октября, 2019, 07:20

В среду, 16 октября, российские оккупанты на Донбассе 30 раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы возле Водяного на Приазовье из 120-мм минометов, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Песков - из минометов калибра 120 мм и 82 мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм и 120 мм и гранатометов, около Марьинки - со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, возле Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов, возле Талаковки - из стрелкового оружия, в районе Новомихайловки - с подствольных гранатометов, вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли украинских военных неподалеку Луганского из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, возле Зайцевого - со станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2, возле Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение.