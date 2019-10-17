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Espreso.tvОбществоНа Бермудах разрешили платить налоги криптовалютой

На Бермудах разрешили платить налоги криптовалютой


фото: reuters
Власти Бермудских островов разрешили платить налоги и сборы стейблкоинами USDC - криптовалютой от компании Circle

Об этом сообщила сама компания в своем блоге на Medium.

Отмечается, что этот шаг является "частью более широкой инициативы правительства Бермудских островов, направленной на продвижение использования стейблкоинов, привязанных к американскому доллару, и децентрализованных финансовых протоколов и услуг".

Гендиректор Circle Джереми Аллейр считает шаг властей Бермудских островов естественным, поскольку бермудский доллар привязан к доллару США в соотношении 1: 1, как и USDC.

По данным CoinMarketCap, криптовалюта занимает 24-е место в мире по капитализации. Она оценивается в $478 млн.

 

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