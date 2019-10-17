Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов

17 октября, 2019, 15:05

Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников беглого президента Виктора Януковича. Сегодня они имеют возможность управлять судами и осуществлять расправы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, которое подписали:

Игорь Лапин "Зола" - командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.

Андрей Тетерук - полковник, командир добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУ МВД Украины в Киевской области 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.

Юрий Береза ​​- командир полка специального назначения "Днепр-1" 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.

Михаил Бондарь - командир отдела 1-го батальона оперативного назначения Национальной Гвардии Украины имени генерала Кульчицкого 2014 года, народный депутат VIII и IX созывов.

Приводим текст заявления полностью.

"Как свидетельствуют последние события, монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов.

После Революции Достоинства один из главных юристов Януковича, испугавшись народного гнева, был вынужден бежать за границу. Сегодня он снова восстанавливает ручное управление правоохранительными органами и судами для мести и расправы над теми, из-за кого вынужден был скрываться.

Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что публично анонсированные им репрессивные меры буквально сразу воплощаются в реальные уголовные дела.

По такому сценарию было анонсировано открытие уголовных дел против Александра Турчинова, уже открыто уголовное производство против коменданта Майдана Андрея Парубия, возобновлено закрытое ранее дело против экс-руководителя оборонного комитета Сергея Пашинского, которого на днях за защиту себя и жены от нападавшего через суд бросили за решетку.

Это является грубой расправой, которая не имеет ничего общего ни с законом, ни с правосудием в принципе.

Интеграция во власть бывших приспешников пророссийского режима Януковича несет разрушительную угрозу для Украины, которая платит жизнью и кровью своих солдат за то, чтобы не пустить путинскую сволочь на украинскую землю. А между тем агрессор приходит в наше государство, становясь частью власти, устанавливая контроль над целыми сферами жизни страны.

Политикам, журналистам, всей общественности известно, что именно благодаря связям с Богданом, Портнов сегодня имеет возможность управлять судами и осуществлять расправы.

Мы призываем Президента Украины, в руках которого сегодня сосредоточена вся полнота власти в государстве, обратить внимание на то, что его подопечные на ключевых должностях на Банковой вручили ключи от судебной системы юристу Януковича, что ГБР находится под ручным управлением Портнова.

Уверены в том, что в интересах государства и Президента прекратить практику заказных уголовных преследований украинских патриотов, в том числе и нашего коллеги Сергея Пашинского".