Матч в Пхеньяне напоминал войну: в Южной Корее рассказали об игре с КНДР в отборе ЧМ-2022
Об этом сообщает L'Equipe.
Вице-президент Федерации футбола Южной Кореи Чой Ен Ир заявил, что футболисты сборной КНДР в отборочной игре чемпионата мира-2022 в Пехньяни действовали чрезвычайно грубо.
"Матч напоминал войну. Я еще никогда не видел настолько агрессивного поведения в футбольном матче со стороны соперника", - сказал Чой Ен Ир после матча, который завершился вничью 0: 0.
На игру, которая состоялась 15 октября, не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, телевизионная и текстовая трансляция матча не велась. В то же время, на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.
В свое время команды попадали в одну группу во время квалификации чемпионата мира-2010. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае. Последний раз команды встречались в Пхеньяне еще в 1990 году.
Сейчас сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации ЧМ-2022. После трех туров у обеих команд по 7 очков.
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